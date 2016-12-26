كتب عماد موسى في مجلة “المسيرة”: أخذتُ عهداً على نفسي منذ أعوام ألا أترك ساح التوقعات لميشال حايك وسمير طنب وليلى عبد اللطيف ومايك فغالي وماغي فرح وجمانة وهبي الذين سينفذّون انتشاراً تكتياً على الأقنية العاملة في لبنان ليلة رأس السنة. محطة “المنار” مستثناة كونها محطة تعيش في زمن مختلف. ألف سنة إلى الأمام. لا أقلّ شأناً عن زملائي أسياد وسيدات الوحي والإلهام وفي الليل القصير والمنامات المتلاحقة والمتقطعة ألتقي فلاديمير بوتين وإليسا ودونالد ترامب ووليد جنبلاط وخالد الضاهر ورجب طيب أردوغان وآن هاتاواي ومحمد رعد وحوالى سبعمائة friends على الفايسبوك عدا نجوم “متل القمر” ومن يسكنون في أجنحة دماغي المفروشة صيفاً وشتاء بإيجار رمزي.

وإليكم ما أتوقعه في ال 2017:

لبنانياً.

توسيع الحكومة بضمّ الياس الفرزلي كوزير دولة لشؤون الخطابة والشعر وطراد حمادة وزير دولة للتنمية الريفية.

نزول المياه من حنفية مياه الشفة في منزلنا الكائن في محلة أدما (طابق ثانٍ) مرتين بين 1 شباط و8 أيار.

أرى إنقلاباً في بعبدا. إنقلاب ATV.

عدنان عضوم يظهر ثم يختفي. يظهر ثم يختفي. يظهر ثم يختفي. رأوه يسبح papillon على شاطئ المنارة قرب الحمّام العسكري.

تظاهرات تعمّ لبنان للمطالبة بإعادة النفايات إلى الشوارع والبساتين. وأرى نجوم الحراك المدني في برنامج ستار أكاديمي 23. كيف؟ ما تسألوني.

ليلى الصلح تتبرّع سرّا بمبلغ 3161 دولاراً لتجهيز صف حضانة بكل مستلزماته من طاولات وقرطاسية. وفي إطلالة تلفزيونية نادرة تستذكر الراحل الكبير المغفور له رياض الصلح ويقدم لها أولاد رائعون رقصة.

غيمة سوداء فوق الملعب البلدي في جونيه. ما تروح أفكاركن لبعيد نعمة الله أبي نصر عم يحمّص بن.

إنفجار في ملهى ليلي في الحازمية وبين الجرحى نائب لبناني سابق كان يلهو مع فنانة “مخضرمة” تحمل جنسية أوروبية.

فريق الهومنتمن لكرة السلة يفوز بلقب بطولة الدوري اللبناني لكرة السلة هذه السنة بفوزه على الرياضي بيروت بنتيحة 180 ـ 27. مباراة عالمنخار.

عودة المصارعة الحرة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية بلقاء منتظر جمع جمهور العهد وجمهور النجمة وشعار الدورة “مش رح يبقى كرسي زرقا محلها. ولعيونك”.

وزير الطاقة الجديد يستأنف توزيع لمبات التوفير.

النائب علي فياض، ممثلاً المرشد الأعلى، يدشّن ممراً إلزامياً للعبور إلى دولة الحداثة!

ميدان سباق بيروت يشهد حدثاً كبيراً. حصانٌ حرون يحطّم باب إسطبله وينطلق ليلاً يسابق خياله في الأحياء المجاورة… هيدا ليرتو بألف. سألعبه في أول أشواط السنة الجديدة.

وفي الشؤون الإقليمية والدولية.

فهد جاسم الفريج يفوز بجائزة نوبل للسلام لسنة 2017.

الوزير وليد المعلّم يقدّم النسخة الجديدة من توب شيف.

جورج قرداحي يصالح أصالة ورغدة والمسامح كريم. ويستضيف رئيس حزب عربي لبناني (وئام) الذي يرفض المصالحة التي عرضها عليه رئيس دولة إقليمية بعدما قدم اعتذاراً أمام الجمهور والمشاهدين. مين رجب طيب أردوغان؟ sorry ما بقدر قول.

الدكتور بشار الأسد يركب مركبة الزمن ويسافر عبر التاريخ.

السلطانة هُيام تعلن في مؤتمر صِحافي أول حرفين من إسم حبيبها السرّي: ع. م.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيروت بدعوة من رئيس إتحاد قوى الشعب العامل الأخ كمال شاتيلا.

الذهب يرتفع ليلامس أذنها اليسرى. هذا ما رأيته في فنجان الكابوتشينو بالإضافة الى ما روته العصافير التي تنقل إلي تباعاً شيفرة النسائم المعطّرة الآتية من أحد شبابيك النوم كي أفكّها. شكراً لعصافير الصباح.

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