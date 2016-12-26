الملك سلمان يأمر بتنظيم حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق السعودية لإغاثة الشعب السوري، موجّهاً بتخصيص مبلغ 100 مليون ریال لهذه الحملة.

وقال بيان أصدره الديوان الملكي، إنه “نظراً لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة، وخصوصاً المهجرين من حلب وغيرها الذين انقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونهاـ فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد الثلثاء، لإغاثة الشعب السوري الشقيق، كما وجه بتخصيص مبلغ مائة مليون ریال لهذه الحملة، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم. مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً”.

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحملة بتبرع قدره 20 مليون ریال، كما تبرع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ 10 ملايين ریال، وتبرع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ 8 ملايين ریال.