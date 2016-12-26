ضربة جوّية للجيش الليبي على معسكر سرايا الدفاع في الجفرة

أعلنت القوّات الموالية لحكومة شرق ليبيا، أنّها شنّت ضربة جوّية على فصيل منافس في الجفرة، وسط البلاد.

وأعلن المتحدّث باسم الجيش الوطني الليبي وهو الإسم الذي يُطلق على قوّات شرق ليبيا أحمد المسماري، أنّ “الضربة استهدفت معسكراً تستخدمه سرايا الدفاع عن بنغازي”.

وأوضح المسماري أنّ “الجيش الوطني شنّ ضربة استباقيّة ضدّ ميليشيات كانت تتأهّب لشنّ هجوم عليه”. ولم يصدر أيّ تعليق من سرايا الدفاع عن بنغازي حتّى الآن، كما لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وشنّ الجيش الوطني ضربات جوّية هذا الشهر، لصدّ ما وصفه بمحاولة للسيطرة على موانئ في منطقة “الهلال النفطي” التي سيطر عليها في أيلول. وبعد وقت قصير، شنّ ضربات على خصوم له في قاعدة عسكريّة في الجفرة.

وفي الأشهر الأخيرة، حقّق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مكاسب عسكريّة في بنغازي ومنطقة “الهلال النفطي”، واستتبع ذلك محاولات عدّة لشنّ هجمات مضادة من الفصائل المنافسة.