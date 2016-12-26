معوض: هناك العديد من المشاكل العالقة في لبنان

أكد رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض أننا :”لم نصل بعد الى الدولة السيّدة التي نطمح اليها بالرغم من انتخاب رئيس للجمهورية وهي خطوة ايجابية. كما أننا لم نصل الى بناء الدولة التي تحترم الانسان اللبناني.

كلام معوض أتى خلال الـChristmas cocktail العائلي الذي أقامه وعقيلته السيدة ماريال معوض في دارتهما في زغرتا، موجهاً المعايدة الى اللبنانيين

فنحن لم نصل بعد الى الدولة السيّدة التي نطمح اليها بالرغم من انتخاب رئيس للجمهورية وهي تعتبر خطوة ايجابية. كما أننا لم نصل بعد الى بناء الدولة التي تحترم الانسان اللبناني. فالمشاكل التي نعاني منها من أزمة سير، ووضع اقتصادي صعب، ومشاكل أخرى كلّها تشكل عوامل ضاغطة على الجميع.

وختم: ولكنني أيضا” أود أن أقول أنه كما أن من حقنا أن نطمح الى الأفضل وأن نناضل للوصول اليه علينا أن نقدّر ما لدينا مقارنة مع ما يحصل من حولنا في المنطقة من سوريا الى مصر والسودان وسواها من المناطق وحتى الى أوروبا . وأرى من اللازم أن نشكر الله بأننا نعيّد ونفرح ونحتفل بكل استقرار وبكل امان في لبنان وهذا حق مقدس بأن نبقى في أرضنا وأن نمارس قناعاتنا بحرية فهذا من أساس تركيبة لبنان.