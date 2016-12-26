بالفيديو: “UK1909” الكهربائيّة بسرعة 160 كيلومتر بالساعة

قد تبدو هذه السيارة للوهلة الأولى وكأنها جزء من مجموعة كلاسيكية لهواة جمع السيارات، لكنها سيارة جديدة بل وكهربائية أيضاً. تسير على ثلاث عجلات ولا تنفث أي انبعاثات ضارة.

صنعت هذه السيارة يدويا بفترة بلغت بالإجمال 4 أسابيع من قبل شركة البريطانية “Morgan Motors” وتحمل اسم “UK1909” يمكنها قطع 150 ميلاً (241 كيلومتر) عند شحنها كاملاً ويستغرق شحنها بالكامل أربع ساعات.

و‫ستقوم شركة “Morgan” بتصنيع 19 مركبة فقط من هذا النوع خلال العام القادم، كجزء من مجموعة حصرية بسعر يبلغ 65 ألف دولار للسيارة الواحدة.

ويبلغ سقف سرعتها 100 ميل بالساعة (160 كيلومتر بالساعة) يعني شعور الراكبين بالبرودة، لكن العنصر العملي ليس الشاغل الوحيد لشركة “Morgan” إنّما ترغب بأن تجلب هذه السيارة المرح والإثارة.