ديرمر: أوباما ساعد الفلسطينيين في حربهم ضد إسرائيل

اتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون ديرمر، الاثنين، الرئيس الأميركي باراك أوباما بـ”التآمر” على إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في قرار إدانة الاستيطان.

وأعلن ديرمر أن” الشنيع في الأمر أن الولايات المتحدة كانت وراء تلك المؤامرة قرار إدانة الاستيطان. واعتقد “أنه كان يوما حزينا جدا، صفحة مخجلة حقا. حكومة إسرائيل خاب أملها تماما من موقف واشنطن، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن شبكة “سي أن أن” الأميركية.

وأضاف أن حكومته ستنشر ما قال إنه “أدلة على المناورة الأميركية في الوقت المناسب”.

وأكدّ أنّ لدى اسرائيل “دليل واضح على ذلك تآمر إدارة أوباما”، وسيقدم “الدليل إلى الإدارة الجديدة عبر القنوات المناسبة. وإذا أرادوا إطلاع الأميركيين عليه يمكنهم ذلك”.

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ساعد الفلسطينيين في” شن حرب دبلوماسية وقانونية ضد إسرائيل”.