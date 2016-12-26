طقس ماطر بغزارة والثلوج على 800م

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الإثنين غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر لثلاثة أمتار، كما وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق،(نحذر من تشكل السيول ليلا).

أما الثلاثاء، فالطقس ممطر بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية خاصة فترة قبل الظهر مع رياح قوية (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، كما وتنخفض درجات الحرارة فيتدنى معها مستوى تساقط الثلوج الى ارتفاع 800 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ليتحول الطقس الى غائم جزئيا مع أمطار وثلوج خفيفة متفرقة.

والأربعاء، الكقس غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحيانا مع تكون الجليد خلال ساعات الصباح، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 111 متر وما فوق.

منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم ويستمر حتى مساء يوم غد الثلاثاء .

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 13 درجة، فوق الجبال من 1 الى 3 درجات، في الداخل من 1 الى 4 درجات، اما الرياح السطحية فجنوبية غربية، سرعتها بين 15 و55 كلم/س، تشتد مساء لتصل الى 75 كلم/ساعة.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 %، حال البحر: مائج، وحرارة سطح الماء: 18°م.