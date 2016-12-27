عمار: نمنح الثقة لحكومة الحريري

منح النائب علي عمارالثقة لحكومة سعد الحريري “راجياً لها التوفيق”.

وقال عمار: “سأبدأ بقانون هو الـ289 وأتمنى على وزير الداخلية ان يسمعني، وهو تعميد يوسف الملاح وأقر هذا القانون في هذا المجلس في شهر 5 / 2014 ومن ضمن القانون أن هناك سنتان تصدر مراسيم ويتم تثبيت هؤلاء المتطوعين وحتى الآن دموع يوسف الملاح ورفاقه من متطوعي الدفاع المدني لم تبلغ حقها من هذا القانون. غذا هناك الشق الثاني من هذا المشروع لم يوقّع”.

وتابع: “هناك جملة من الأمور، يجب أن تؤخذ بعين السؤولية والجدية والإحترام هناك قوانين يا دولة الرئيس نبيه بري صدرت عن هذا المجلس النيابي وهذه القوانين حتى الآن للأسف على الرغم جيرانه في كمسارها الدستوري فإنها لم تطبّق فكيف الحال إذا كانت تخالف؟”

وأضاف: “دولة الرئيس سعد الحريري كل ما نأمله من هذه الحكومة أن تكون وفية وملتزمة لبيانها الوزاري لا أكثر ولا أقل في حدود الممكن وستجدنا نمد اليد متعاونين مساهمين إلى أبعد الحدود في تقليعة هذه الحكومة نحو ما يطمح إليه اللبنانيون ونحن نعلم الوقت الراهن والزمن المحدود للإمكانيات”.

ولفت عمار الى ان “هناك وطن تتهدده المخاطر إن على حدوده الجنوبية أو الشرقية الشمالية، المطلوب أن نكون مجتمعين وموّحدين في مواجهة هذه التحديات من دون أن نخوض السجال من هنا أو من هناك، كلنا لبنانيون ولا ننتقص من لبنانية أحد منا ذرة على الإطلاق”، مضيفاً “لقد أمطرت الحياة السياسية شيئا من الفائض في الخير فانتخبنا رئيسا للجمهورية نعتبره محلا لثقة الجميع وعنوانا يمكن أن يعوّل عليه في معركة إستعادة الجمهورية”.