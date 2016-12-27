المقداد: نأمل من الحكومة ان تنجز قانون الانتخابات بمعايير واحدة

امل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد “من الحكومة ان تنجز قانون الانتخابات بمعايير واحدة وليس بمعايير على القياس”.

وشدد في كلمة خلال الجلسة العامة الثانية لمناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي،”على اننا لا نستطيع ان نرى وزراء يعملون فقط من اجل مصالحهم الانتخابية ولمصالح محازبيهم” .

اضاف:” لدي تمن وهو قانون مدروس للعفو في مصلحة الوطن ويحفظ حق المجتمع وحق علينا أن نشكر جيشنا الوطني والقوى الامنية الساهر”.