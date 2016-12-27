جديد “إرهابي برلين”

وقال مكتب الادعاء العام في باريس، الثلاثاء، إن أنيس العامري، الذي قتل يوم الجمعة خارج محطة قطار مهجورة في إحدى ضواحي ميلانو، بعد مطاردة استمرت أربعة أيام، اشترى تذكرة قطار إلى المدينة الإيطالية من محطة قطار ليون.

والتقطت صورة العامري في محطة القطار قبل أن يسافر إلى بلدة شامبيري في جبال الالب الفرنسية، حيث اتجه منها إلى إيطاليا.

وذكرت الشرطة الايطالية أن العامري سافر من ألمانيا إلى فرنسا ومنها إلى إيطاليا بعدما دهس بشاحنته مرتادي سوق لعيد الميلاد في برلين، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا واصابة 56 آخرين.