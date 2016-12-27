بالصور: الثلوج تغمر شبعا (بعدسة محمد السعدي)

غمرت الثلوج صباح الثلثاء مرتفعات شبعا وكفرشوبا حتى الـ1400 متر، ولامست مواقع قوات اليونيفل الدولية العاملة في هذا القطاع، حيث بلغت سماكتها في شبعا حوالي 15 سم، وفي كفرشوبا 5 سم، باتت معها طريق شبعا – جنعم – راشيا الوادي، سالكة فقط امام السيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية، كذلك طريق شبعا -حاصبيا والتي باتت سالكة بصعوبة وتعمل جرافات تابعة لبلدية شبعا على اعادة فتحها.

وقد عزلت الثلوج في جبل الشيخ مواقع الأندوف التابعة للأمم المتحدة كما حاصرت الثلوج ايضا العديد من مواقع العدو في مزارع شبعا المحتلة، وجرفت السيول الجارفة التي سببتها الأمطارالغزيرة ،الأتربة والوحول الى بعض طرقات حاصبيا، كما غمرت الحقول المزروعة بالخضار ،في وادي الحاصباني وفي سهول المجيدية والماري وسردة.

بعدسة محمد السعدي