شيخ العقل اتصل بعون والراعي مهنئاً بالأعياد

أجرى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن اتصالاً برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئاً بعيدي الميلاد ورأس السنة، آملاً أن تحمل الأعياد معها مزيداً من الاستقرار والتقدم للوطن وأبنائه، وأن يشهد العام الجديد انطلاقة فاعلة للعهد الجديد تحمل معها البلاد الى واقع أفضل على مختلف المستويات.

كما اتصل بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، متوجهاً بالمعايدة منه ومن عموم المسيحيين، ومتمنياً أن “نستلهم من الأعياد معاني المحبة والعطاء والتعاضد”.

وفي دار الطائفة في فردان – بيروت، استقبل القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد بخاري، بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم والشيخ سامي عبد الخالق، حيث كانت مناسبة لعرض مختلف الأوضاع العامة.

وشدد حسن خلال اللقاء على “متانة العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية التي لها الأيادي البيض في مختلف المحطات الأساسية من تاريخ لبنان”، منوها بـ”الحرص السعودي الدائم قيادة وشعباً على استقرار لبنان الأمني والسياسي والاقتصادي، ومساهمات السعودية المتواصلة في نهوض بلدنا”.