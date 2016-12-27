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خاص موقع “القوات”: زحلة تتألق زينة وفرحاً والحركة تُحوّل البرْد نبضاً… ولد المسيح هللوياً (بقلم نجاة الجميّل)
خاص بالصور: أحيا الميلاد وجوقته.. وسقط على مذبح الرَّب
أعجبتني صورة الحكومة…(بقلم فيرا بومنصف)
أطفال حلب متطرفو الغد؟ (بقلم تشارلي عازار)
بالفيديو: حفل تسليم جائزة “كرمالك نانسي” للعام 2016 (إعداد ستريدا بعينو - مونتاج جوني الزغبي)
خاص موقع “القوات”: زميلهم وزيراً… ماذا يتمنى الإعلاميون من ملحم الرياشي؟
السيرة الذاتية لوزير الاعلام ملحم الرياشي
السيرة الذاتية لوزير الاعلام ملحم الرياشي
…ترقبوا
…ترقبوا
بو عاصي عبر الـmtv الأربعاء
Agenda
Agenda
غداء للمسنين بدعوة من مكتب الشؤون الاجتماعية في المتن الشمالي
احتفال ميلادي لمصلحة رجال الأعمال في “القوات”
عشاء مهندسي “القوات” في معراب
سهرة رأس السنة لقطاع الإنتشار في “القوات” – زيلاند
سهرة بمناسبة رأس السنة من تنظيم “القوات” – اميركا – مركز بوسطن
بنك الدم
بنك الدم
السيد ملحم ابو خليل بحاجة لدم من فئة A+
السيد جورج طعمة ابو زيدان بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+
السيدة ميرنا كفوري بحاجة ماسة لـ٤ وحدات دم من فئة B-
الطفل ماريو سالم بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A+
وفيات
وفيات
وفاة ايلان يوسف روحانا أرملة المرحوم الياس ميشال بيطار
وفاة الرفيق شربل ضوميط شهوان
وفاة السيدة جمال عوّاد والدة الرفاق ألكسي وكارلوس وماركوس حبشي
Lebanese Forces Official Website
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أخبار متفرقة
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بالصور: فاريا بالأبيض