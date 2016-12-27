كتلة “القوات” اعطت الثقة للحكومة… عدوان: لإقرار قانون حق المواطن في الحصول على المعلومات

رأى نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ان البعض يقول اين ستجدون التكنوقراط غير المسيسين؟ مضيفاً، “يمكنكم ان تجدوهم عند المطار، هم الشباب الذين يهاجرون”.

عدوان وفي كلمة القاها خلال الجلسة الثانية لمناقشة البيان الوزاري قال: “علينا ان نتفاهم انه بعد الانتخابات النيابية ان نطوي صفحة الحكومة الجامعة للتناقضات”.

واضاف: “لا اعتقد انه يجوز ان تكون مكونات أو احزاب معينة محرومة من بعض الوزارات وآمل من رئيس الحكومة ان يقول في ردّه ان المداورة ستبدأ وسيكون من داعميها، ولننتقل من الشعارات الى الجدية في الممارسة”.

وتوجه عدوان الى وزير العدل قائلاً: “اذا اردت فعلاً مكافحة الفساد عليك تعيين رئيس مجلس قضاء غير مستتبع ورئيس تفتيش مركزي غير مستتبع رئيس مجلس شورى غير مستتبع ومدعي عام مالي غير مستتبع، كما اقترح الغاء كل المناقصات التي جرت بطرق غير شرعية”.

وتابع: “اذا لم يقرّ قانون حق المواطن في الحصول على المعلومات، لن نستطيع تطبيق الشفافية بشكل فعلي”.

وفي ما يتعلق بموضوع الموازنة تمنى عدوان ان تقر سلسلسة الرتب والرواتب، مضيفاً، “يمكن عمل كل شيء بالقانون وعلينا اقرار موازنة 2017 إذ لا يمكن بناء دولة بلا موازنة واضحة”.

واردف: “قد يكون هناك قوانين تؤمّن الكثير من الامور المطلوبة انما من خلال تجربتي، القانون المتاح هو الذي يزاوج بين القاونون الذي طرحه الرئيس بري والقانون الذي طرحته القوات و المستقبل والتقدمي الاشتراكي”.

وختم: “في ما يتعلق بالحكومة كنت اتمنى ان تعطى “الكتائب” حقها في الوزارة” معلناً بإسم كتلة “القوات” النيابية اعطاء الثقة للحكومة.