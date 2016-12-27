حاصباني: هناك مشاريع جديدة تطويرية للتركيز على دور “الصحة”

أشار نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة غسان حاصباني الى انه كان له تجارب بعالم الاتصالات والاقتصاد وخبرته متشعبة، ووجوده بهذه الحكومة لاول مرة سيتيح له ان ينفذ الكثير من الافكار التي تلقاها من خدمته.

وتابع في حديث الى إذاعة “الشرق”: “نأمل أن تنال الحكومة الثقة سريعاً والنقاش سيدور حول بعض النقاط والتفاصيل وإبداء الاراء من النواب لكن الثقة ستُنال”.

وأضاف: “اعتراض “القوات” كان على عبارة “حق للمواطنين اللبنانيين بالمقاومة”، سُجل الحق وكانه ترجم من الدولة بانه قرار الحرب والسلم ضد العدو، وسيكون هناك تعاون مع كافة الوزراء لتامين المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، لافتاً الى ان الوزير وائل ابو فاعور كان لديه لفتة ايجابية وتطويرية على وزارة الصحة، لكن الامكانات المادية تشكل عقبة، وهناك مشاريع جديدة تطويرية لنركز على دور الوزارة ليكون اداري للقطاع ككل”.

وأردف: ” كان هناك قرار بوقف تسليم الادوية للامراض المزمنة والمستعصية للوزارة، لكننا ندرس الموضوع بجدية لنرى مدى تأثيره على المواطن والشركات وسيطرح في اقرب فرصة بعد نيل الحكومة الثقة”، مشيراً الى ان التغطية الشاملة امر اساسي لكن التحدي كان وسيبقى هو تمويل هذه التغطية.

ولفت الى ان: “وزارة الصحة تخدم جميع اللبنانيين بكافة اختلافاتهم، وهناك امور سننطلق بها من جديد وسندخل المكننة والتكنولويجا الى القطاع وسنضع الوزارة في موقع ناظم واداري والتحدي الاكبر هو ما ترك لنا من مشاكل مادية”.

وعن ذكرى استشهاد النائب محمد شطح قال حاصباني: “اليوم نهار تأمل للشهداء الذين ضحوا وأعطوا للبنان أكثر مما طلب منهم ونتذكرهم اليوم كي نستمر بالعمل الايجابي”.