بعد وفاة ابنة الـ8 سنوات… حاصباني يدعو للتحرّك

أوعز وزير الصحة العامة غسان حاصباني بفتح تحقيق فوري بوفاة الطفلة ليا مكرزل الإثنين. وأحال ملف الطفلة على لجنة التحقيق في وزارة الصحة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة في أسرع وقت ممكن مع كل من تثبت مسؤوليته عن تدهور حالها الصحية ولا سيما المستشفى الذي رفض استقبالها، مشدداً على عدم التساهل في اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المقصرين في حال ثبتت المسؤولية.

وطلب حاصباني من مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف حلو الاتصال بذوي الطفلة والإطلاع منهم على كل ما من شأنه مساعدة التحقيق.

وشدد على أن “مهمة وزارة الصحة والعاملين في القطاع الصحي في لبنان تكمن في المحافظة على الإنسان وحياته أولاً وأخيراً، ولا مجال للخطأ أو للإخلال بالواجب، فحياة الإنسان لا تعوض ولا تحتمل إهمالاً للمساعدة أو إرجاء لها”، مؤكداً أنه لن يتهاون في “محاسبة أي مسؤول إرتكب تقصيراً في هذا المجال”.

وتجدر الإشارة بحسب ما علم موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني الى أن الطفلة ليا مكرزل تبلغ من العمر 8 سنوات، وكان والدها جوني مكرزل قد نقلها يوم الإثنين 26 كانون الأول 2016، الى مستشفى البوار لكنهم لم يستقبلوها، فنقلها الى مستشفى سان لويس في جونية لكن الأخير لا يتعامل مع وزارة الصحة، فنقلها أخيراً الى مستشفى ضهر الباشق حيث توفيت.