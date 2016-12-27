العريضي: نمنح الحكومة الثقة وعلينا مواجهة الاعتداءات والإرهاب

اعتبر النائب غازي العريضي ان الثقة هي عنوان “اللقاء الديمقراطي”، الثقة في لبنان الذي يتميز بخصوصية نريد ان نراها بالممارسة.

العريضي وخلال الجلسة المخصصة للبيان الوزاري، أشار الى انه علينا مواجهة كل الإعتداءات لنحافظ على لبنان والإرهاب اليوم في هذا الشرق الذي يمس جوهر وجود الشعوب، سائلاً: ” هل الديمقراطية هي عدد الأصوات في صندايق الإقتراع فقط؟ الديمقراطية ليست بعدد الأصوات بل هي حماية التنوع واحترام دولة القانون.

وأوضح العريضي الى ان اول من نادى بالنسبية في لبنان هو كمال جنبلاط، متمنياً إجراء قراءة صعبة للواقع السياسي الأليم لنتعلم من التجارب، كما وان كمال جنبلاط كان احب شعار الإنماء المتوازن الذي لم يتحقق.

ورحّب العريضي بتعيين وزير لمكافحة الفساد لأننا أصبحنا نعيش في وطن لا نصل فيه الى حقيقة، معتبراً اننا نتقاتل على “كميون زفت” وعلى وزارات قكيف نطرح شعارات ونحن لا نمارسها.

وأشار العريضي الى اعتقاده بان الحرمان فقط في عكار ولكن تبين له من خلال تجربته في وزارة الأشغال ان هناك مراسيم موقعة من كمال جنبلاط لم تنفذ في جبيل وكسروان، مانحاً حكومة الحريري الثقة.