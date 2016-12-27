الجلسة الثانية للبيان الوزاري.. التشديد على محاربة الفساد وقانون انتخابي جديد

في الجلسة الثانية من الجلسات المخصصة لمناقشة البيان الوزاري والتي عادت واستؤنفت عند الساعة السادسة من مساء الاثنين، طلب الرئيس سعد الحريري من رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل التصويت على الثقة للحكومة ورد رئيس الحكومة، إلى جلسة تعقد الساعة 11 من قبل ظهر الغد الثلثاء لتأمين أكبر حضور للنواب.

فالنائب غازي العريضي الذي تلا كلمة “اللقاء الديمقراطي” منح الحكومة الثقة، سائلاً: “هل الديمقراطية هي عدد الأصوات في صناديق الاقتراع؟”



العريضي: نمنح الحكومة الثقة وعلينا مواجهة الاعتداءات والإرهاب

أما النائب حسن فضل الله فأكد من جهته عدن التعاطي مع الحكومة بحكم محدودية الزمن.



فضل الله: نتمنى على وزير المال تقديم فواتير في سبيل المحاسبة

لكن الوزير بطرس حرب امتنع عن إعطاء الثقة للحكومة وعدم حجبها عنها في الوقت عينه.



حرب: امتنع عن حجب الثقة عن الحكومة وعن منحها إياها أيضاً

والنائب أيوب حميّد أشار من جهته الى التمسك بحق المقاومة في مواجهة الإرهاب.



حميّد: متى تستعيد الدولة مرفق الخلوي؟

كما وتمنى النائب عماد الحوت لو أنها تعهدت بمواجهة الإرهاب بواسطة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية.



الحوت: من واجب الحكومة التعهد بضبط الحدود من قبل الجيش

ولفت النائب اسطفان الدويهي الى ان لبنان بأمس الحاجة الى قانون عصري يفعّل الحياة الديمقراطية.



الدويهي: “كتلة لبنان الحر الموحد” تمنح الثقة للحكومة

كما وان النائب هاني القبيسي تحدث باسم كتلة “التنمية والتحرير”، معتبراً ان الموازنة من أولى واجبات الحكومة.



قبيسي منح الثقة للحكومة: اولى واجباتها اقرار الموزانة العامة

وعن كتلة “القوات اللبنانية” التي منحت الحكومة الثقة، تحدّث نائب رئيس حزب “القوات” النائب جورج عدوان الذي دعا الى إقرار قانون حق المواطن في الحصول على المعلومات.



كتلة “القوات” اعطت الثقة للحكومة… عدوان: لإقرار قانون حق المواطن في الحصول على المعلومات

كما وان النائب ياسين جابر منح الحكومة الثقة مع بهض الملاحظات



جابر: أمنح الحكومة الثقة مع ملاحظات عما هو مطلوب منها

وعن كتلة “الكتائب”، حجب النائب سامي الجميل الثقة عن الحكومة معتبراً انها حكومة لون واحد