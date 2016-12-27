فضل الله: نتمنى على وزير المال تقديم فواتير في سبيل المحاسبة

اكد النائب حسن فضل الله عدم التعاطي مع هذه الحكومة بأنها محدودة المسؤولية بحكم محدودية الزمن، معتبراً ان المدى الزمني للحكومة هو الانتخابات النيابية.

ولفت فضل الله خلال جلسة الثقة، الى انه وبالرغم من الحرائق الأمنية المشتعلة استطاعنا توفير مظلة آمنة للبنان بفضل وعي غالبية القوى السياسية الداخلية لذلك يمكننا ان نبني دولة، مؤكداً انه وبعد 10 أشهر وحتى الآن لم نر متهماً حقيقياً في مسألة الأنترنت غير الشرعي.

واوضح فضل الله انه لا يوجد محاسبة في الدولة اللبنانية لا على مستوى الوزارات ولا بالمؤسسات ولا يوجد اي موظف يعين في الدولة من دون محسوبية وهذه اشكالية في المنظومة السياسية مما يؤثر سلباً على المحاسبة، متمنياً على وزير المال ان يقدم بعض الفواتير التي تصرف في سبيل المحاسبة، ومشيراً الى وجوب تسيير البلد وفقاً للقانون ليس على قاعدة “مرقلي تمرقلك”، لذلك نريد دولة منبثقة من الشعب.

كما واكد فضل الله ان النائب يمثل الأمة جمعاء لكن نائب الجنوب لا يدرك ما يوجد في كسروان والشمال والبقاع والعكس صحيح لذلك على الشعب اللبناني ان ينتخب كل نواب لبنان وهذا امر صعب تحقيقه، لافتاً الى “حزب الله” أثبت رغبته ببناء الدولة القائمة على العدالة ولذلك يده ممدودة للتعاون مع الجميع.