دعوة من انطوانيت جعجع لـ “هشام حداد”

تعليقاً على تهكم برنامج “لهون وبس” الذي تعرضه قناة الـ”LBCI” وبعدما تناول الإعلامي هشام حداد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع اثناء قولهما انهما منشغلان بهموم الناس التي تأخد الحيز الأكبر من وقتهما مستخدماً عبارة “شي بجعجع القلب”،

دعت المسؤولية الإعلامية لرئيس الحزب السيدة انطوانيت جعجع هشام حداد وفريق عمله لزيارة معراب.

وكتبت عبر صفحتها على موقع “FACEBOOK” :”لأننا في زمن الميلاد، ولانني احترم كل اعلامي في لبنان، وحرصاً مني على الصدقية، يهمني ان اوجه دعوة لهشام حداد وفريق عمله لزيارة معراب، كي يكتشف بنفسه مدى اهتمامنا بمشاكل ومعاناة الناس، وبعدها اترك له الحرية في ان يرشح زيتاً او يرشح خجلاً من عرق الاعتذار، “لهون وبس والسلام”.