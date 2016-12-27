أول حالة وفاة بإنفلونزا الطيور في هونغ كونغ

توفي رجل مسنّ بسبب انفلونزا الطيور في هونغ كونغ ليكون اول حالة وفاة بشرية بهذا المرض هذا الشتاء، حسبما افادت السلطات.

وشُخّصت اصابة الرجل (75 عاماً) عقب زيارته مقاطعة غوانغدونغ المجاورة في الصين حيث اشترى دجاجة من السوق.

وتوفي الأحد، وأثبتت الفحوص اصابته بنوع “H7N9” من انفلونزا الطيور، بحسب مسؤولين في قطاع الصحة.

واخضع اكثر من 50 شخصاً كانوا على اتصال مباشر مع المتوفى من بينهم اشخاص يعيشون معه وعدد من العاملين في الرعاية الصحية، للرقابة الطبية، وفق صحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست”.

واضافت الصحيفة ان هذه الحالة الـ 17 المستوردة المؤكدة بمرض “H7N9” في هونغ كونغ، المدينة الصينية الجنوبية التي تحظى بحكم شبه ذاتي.