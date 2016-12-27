اليابان تتخلص من 90 ألف طير بسبب انفلونزا الطيور

بدأت اليابان التخلص من زهاء 90 الف دجاجة لاحتواء انتشار جديد لنوع معد جداًَ من انفلونزا الطيور.

وفي اطار هذه الحملة الجديدة، سيتعين على السلطات قتل اكثر من مليون من طيور المزارع خلال 7 عمليات تخلص من اعداد كبيرة من الطيور فيما يعمل المسؤولون على منع انتشار نوع “H5” المعدي من انفلونزا الطيور بعد رصده في العديد من مزارع البلاد.

وبدأت اليوم مقاطعة كوماموتو في جنوب غرب اليابان ذبح زهاء 93 الف طير في المزارع بعد تأكيد العثور على نوع “H5” من انفلونزا الطيور في بلدة نانكان، بحسب مسؤولين.

وقال مسؤول في المقاطعة لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: “يتوقع ان تكتمل عملية الذبح خلال 24 ساعة”، مضيفاً انه “تم ارسال زهاء 400 مسؤول لتولي العملية”.