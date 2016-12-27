معلوف: موقفنا ثابت بحصرية الدولة في الدفاع عن لبنان

أوضح عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزف معلوف لـ”السياسة”، أن نواب “القوات” سيمنحون الثقة للحكومة، لكنهم في الوقت نفسه، سيسجلون دعمهم الكامل لموقف وزرائهم والوزير ميشال فرعون، في اعتراضهم على إدراج كلمة “المقاومة” في البيان الوزاري، “لأن موقفنا ثابت لناحية أن تكون حصرية الدفاع عن لبنان في يد الدولة اللبنانية وحدها”.

وقال إن “القوات كانت تطمح لأكثر ما جرى التوافق عليه في تشكيل الحكومة، لكن عسى أن تكون هذه الخطوة داعمة لإعادة تكوين السلطة وتمكن الحكومة والمجلس النيابي من إقرار قانون جديد للانتخابات يمكن من التمثيل العادل لجميع القوى السياسية، على أمل التوصل إلى معالجة جميع النقاط الواردة في البيان الوزاري”.

وعن موقف “القوات” من المطالبين بقانون “النسبية” الكاملة، قال معلوف إن هناك قواسم مشركة كثيرة في مشاريع القوانين المطروحة، يمكنها أن تساعد على الاتفاق حول قانون موحد يرضي الجميع، مشيراً إلى أن “القوات اللبنانية” ما تزال مصرة على القانون المختلط الذي سبق لها أن تقدمت به مع “كتلة المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي، على أمل التلاقي بين الجميع، بما يضمن التوصل إلى قواسم مشتركة تساعد على إنتاج بيئة كاملة تكون حاضنة لكل شرائح الوطن، لأنّ هدفنا الأساسي التمثيل العادل لكل القوى السياسية، وليس لفئة على حساب فئة أخرى.