سجال بين الضاهر ورحّال: واحد خرفان مثلك ما بيطلعلو يحكي معي

حجب النائب خالد الضاهر في كلمة له من جلسة مناقشة البيان الوزاري “الثقة عن الحكومة”، معتبراً ان “خطاب القسم حافظ على السيادة والمصالح الوطنية الكبرى، لكن البيان الوزاري فيه الكثير من العبارات الملتبسة والتناقضات والتنازلات عن السيادة في كثير من الاحيان بل فيه ابتعاد عن محيطنا العربي. وتابع الضاهر: سأحدد بعضها، استمرار سياسة حرمان المناطق المحرومة طرابلس عكار المنية الضنية من الانماء في مخالفة صريحة لبند من بنود الدستور اللبناني، ونحن لم نر في عكار وزارة خدماتية منذ زمن بعيد بالرغم من أننا كانت عندنا وزارات قديمة، الزراعة والصحة والاتصالات”

وفي سياق الحديث، اندلع سجال بين الضاهر وعضو كتلة “المستقبل” النائب رياض رحال إذ قاطعه الأخيرمتوجها اليه بالقول: “أنت خرمان حتى تصير وزير”، فرد الضاهر قائلا: “واحد مثلك بكون خرمان على وزراة. أنا أكبر منك ومن أي وزارة. واحد خرفان مثلك ما بيطلعلو يحكي معي وما بشرفني وزارات مثل وزارتك”، كما تضمن كلام الضاهر الذي وجهه الى رحال عبارات نابية طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري شطبها من محضر الجلسة.