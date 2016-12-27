لا حوار بين “القوات” و”حزب الله”

بالرغم من كثرة الحديث عن إمكانية حصول حوار بين “القوات اللبنانية” و”حزب الله” بمبادرة من “التيار الوطني الحر”، أكدت مصادر نيابية “قواتية” لـ”السياسة”، استغرابها لكل ما يثار في الإعلام حول هذا الموضوع، مشددة على أنه إذا كان الحوار ضرورياً بين الأطراف اللبنانية، إلا أن لا شيء من هذا القبيل بين “القوات” و”حزب الله” لاعتبارات عدة، بالنظر إلى التباعد في المواقف بين الفريقين تجاه الكثير من الملفات الداخلية والإقليمية، بالرغم من وجودهما في حكومة واحدة، وبالتالي فإن أي حوار في حال حصوله، يتطلب من “حزب الله” أن يعود إلى لبنانيته ويضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار، ويقر بحصرية سلاح الدولة اللبنانية وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها وحدها، وأن يخفف من معاناة اللبنانيين بالانسحاب من سورية وعدم زج لبنان بصراعات لا طائل منها، سوى أنها تزيد من ربط البلد بالمحاور الخارجية على حساب مصالح اللبنانيين.

وأكدت المصادر أن اعتراض وزراء “القوات اللبنانية” على بند المقاومة في البيان الوزاري، يؤكد استمرار “القوات” على موقفها الرافض لأي سلاح خارج شرعية الدولة، وأنها لن تقبل باستمرار تمسك “حزب الله” بسلاحه غير الشرعي على حساب سلاح الدولة اللبنانية المخول وحده حماية السيادة اللبنانية.