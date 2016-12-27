فارس: الكتلة القومية تمنح الثقة لحكومة الحريري

أكد النائب مروان فارس ان الكتلة القومية تمنح الثقة لحكومة سعد الحريري.

وأشار الى انه “لا بد من التأكيد على إقرار سلسلة الرتب والرواتب ووضعها موضع تنفيذ وهذا حق للمواطنين عسكريين ومدنيين وهذا الموضوع الهام لم يرد في البيان الوزاري”، متمنياً “على الحكومة ألا تهمل هذا الموضوع لانه حان الوقت أن ندفع للمواطنين الذين يموتون جوعاً”.

وعن قانون الإنتخابات قال فارس: “لاعتبار لبنان دائرة واحدة وفق النسبي فيكون هنالك عدالة بين جميع اللبنانيين وبالتالي يشارك اللبنانيون بانتخاب المجلس ما يساهم في الغاء الطائفية لأن الطائفية في لبنان هي اساس النظام المتخلف”.