موسكو ستعيد تشكيل جوقة الجيش الأحمر في أسرع وقت

اعلنت روسيا رغبتها في أن تعيد في اسرع وقت ممكن تشكيل جوقة الجيش الأحمر التي قضى أكثر من 60 من اعضائها الأحد في حادث تحطم الطائرة العسكرية في البحر الاسود.

وتعتبر فرقة الكسندروف، اي جوقة الجيش الاحمر، رمزا معروفا في العالم أجمع، وقد فجعت بفقدان ثلث اعضائها ومديرها في تحطم الطائرة التي كانت متوجهة الى سوريا لإحياء حفل رأس السنة مع الجنود الروس.

ورأى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه من الضروري وضع قريبا 70 شقة في تصرف فرقة الكسندروف للتمكن من إعادة تشكيلها، في أسرع وقت ممكن، آملا في ذلك تشجيع المواهب للإنضمام إليها.

وأكد خلال اجتماع بثه التلفزيون الرسمي أنه يجب تنظيم مسابقة وإختيار الأفضل كي يواصلوا المسيرة العظيمة لفرقة الكسندروف، الفرقة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية.

وتحطمت الطائرة العسكرية وهي من نوع توبوليف-154 الأحد بعيد اقلاعها من سوتشي (جنوب) وكانت متجهة الى سوريا وتقل 92 شخصا بينهم اكثر من 60 فنانا من جوقة الجيش الاحمر.