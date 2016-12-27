أبي نصر يمنح الحكومة الثقة: رهاننا اليوم على نجاحها

أشار النائب نعمة الله أبي نصر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، إلى أن المطلوب هو العمل على التحرّر من كلّ القيود من أجل المباشرة في حوار وطني صادق.

وقال أبي نصر: “منذ مرور ربع قرن على وثيقة الوفاق الوطني التي نريدها وولادة دستور جديد للبلاد تبين أننا أنتجنا نظاما سياسيا لا يخضع للمساءلة والمحاسبة”.

وشدد على أن المطلوب من هذه الحكومة التي راهنّا على نجاحها والإرث الثقيل الذي ورثته عن سابقاتها المباشرة بورشة عمل تضمن الحقوق لكل اللبنانيين على حد سواء.

وفي الختام أعطى ابي نصر الثقة للحكومة قائلاً: “رغم الارث الثقيل الذي سترثه الحكومة رهاننا اليوم على نجاحها ولنا من العهد الجديد ورئيسها ووزرائها الضمانة الكافية وبالتالي سنمنحها ثقتنا”.