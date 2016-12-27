نصرالله: محور المقاومة سيخرج من الحرب الكونية عليه منتصراً

رأى أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله ان التكفيريين يعبرون اليوم عن مواقفهم بلا حدود وبلا ضوابط وهذا خطير جداً، معتبراً ان هناك من يشرع الابواب للقتل والذبح وتسويقه فيما يتم اقفال قنوات المقاومة.

نصرالله وفي احتفال تأبيني قال: “يجب ان نعمل من اجل المزيد من التلاقي لغلبة التكفيريين واصرارنا على التوحد هو افضل جواب وانجاز لفشل المشروع الآخر”.

واضاف: “المقاومة اليوم مستهدفة بجيوشها وحركاتها الجهادية وبشعبها وهذه حقيقية تتكشف يوم بعد يوم وهناك من يعمل على تدمير الجيوش العربية واسقاط الأنظمة العربية المقاومة من اجل ان يبقى الجيش الإسرائيلي الأقوى في المنطقة، لكننا نثق بشعوبنا مهما كانت الآلام لن نتخلى عن فلسطين والشعب الفلسطيني فاجأهم بخياره المقاوم”.

واعتبر ان محور المقاومة سيخرج منتصراً من هذه المعركة وشعوب هذه المنطقة ستخرج منها حركات المقاومة لتعود فلسطين الأولوية. لأن كل المقاومين مصرون على الصمود وعلى مواصلة المواجهة حتى الأنتصار النهائي.

وفي موضع البحرين قال نصرالله: “حكومة البحرية سمحت لأسوأ منظمة صهيونية ان تأتي وتستقبل في البحرين بلابسها التقليدي الى جانب شيوخ العرب ولكن شعب البحرين والمعذبون والمخذولون من العالم العربي لن ينسوا فلسطين وفي الوقت الذي يسكت العالم كله عن تطبيع البحرين خرج شعب البحرين ليعبر عن استيائه، والشعب اليمني تظاهر من اجل فلسطين تحت القصف”.