لا مفاجاءات في الجلسة الأولى لمناقشة البيان الوزاري

في القسم الأول من جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، تلا رئيس الحكومة سعد الحريري البيان متعهّداً وضع استراتيجية دفاعية لمكافحة الارهاب ومشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية فيتم التوافق عليها في الحوار.



الحريري: نتعهد وضع استراتيجية دفاعية لمكافحة الارهاب أما الاستراتيجية الوطنية فيتم التوافق عليها في الحوار

الرئيس سلام دعا إلى التمسك بالطائف واحترامه نصاً وروحاً، وقال: “نشهد رغبة لدى القوى السياسية بالتعاطي بإيجابية مع المرحلة المقبلة، نأمل في أن تكتسب هذه الايجابية مزيدًا من الزخم، فالثقة هي أولى الاولويات التي يحتاجها اللبنانيون في نظرتهم الى دولتهم وهي السمة التي يجب أن يعكسها لبنان مع الخارج”.



سلام يمنح الثقة للحكومة: للتمسك بالطائف واحترامه نصاً وروحاً

بدوره، منح عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا الثقة للحكومة سائلاً كيف تتنازل ببيانها الوزاري عن السلطة الدفاعية؟



زهرا يمنح الحكومة الثقة: كيف تتنازل ببيانها الوزاري عن السلطة الدفاعية؟

وراى النائب فريد الخازن أن ورشة العمل هي بالدرجة الاولى إعادة ثقة الشعب بالدولة، مانحاً الثقة الحكومة.



الخازن يمنح الحكومة الثقة: ورشة العمل هي بالدرجة الاولى إعادة ثقة الشعب بالدولة

النائب سمير الجسر أعلن بإسم كتلة “المستقبل” منح الثقة للحكومة، داعياً للتمسك بوثيقة الوفاق الوطني.



الجسر يعلن بإسم كتلة “المستقبل” منح الثقة للحكومة: للتمسك بوثيقة الوفاق الوطني

وقد شدد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب سيمون أبي رميا خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، على أن عن كل 100 عاطل عن العمل في لبنان هناك 65 شاباً، معلناً أن 83% من شباب لبنان يأملون ويحلمون بمغادرة لبنان وبالتالي أطالب بإعلان حال طوارئ شبابية والا لن يكون هناك لبنان.



أبي رميا: أطالب بإعلان حال طوارئ شبابية



كنعان: “التكتل” يمنح الحكومة الثقة

من جهته، منح النائب جوزف المعلوف الثقة للحكومة مشددا على ضرورة أن تكون حصرية السلاح وقرار السلم والحرب يجب حصرهما بالدولة فقط.



المعلوف يمنح الثقة للحكومة: حصرية السلاح وقرار السلم والحرب يجب حصرهما بالدولة فقط

وأخيراً، منح النائب علي عمار الثقة لحكومة سعد الحريري “راجياً لها التوفيق”.