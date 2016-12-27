الراعي واصل استقبال المهنئين بالعياد وتلقى إتصالاً من سلام

واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استقبال المهنئين بالأعياد في الصرح البطريركي في بكركي، فاستقبل على التوالي مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة على رأس وفد من ضباط المديرية، وفداً من قيادة الجيش ضم العميد محمد جانباي والعميد جورج يوسف والعميد انطوان جريج، مدير عام القصر الجمهوري الدكتور انطوان شقير والدكتور جورج شقير، رابطة قنوبين للرسالة والتراث برئاسة نوفل الشدراوي.

كما التقى أيضاً مدير عام “مؤسسة عصام فارس” العميد وليم حجلي، وخلال اللقاء تلقى البطريرك الراعي اتصالاً هاتفياً من عصام فارس هنأه فيه بالاعياد المجيدة، مؤكداً “دعم مواقف غبطته الوطنية وجهوده المبذولة وسعيه لدعم مسيرة الدولة وتعزيز وحدة اللبنانيين”.

ومن المهنئين أيضاً مدير عام وزارة المال آلان بيفلني، الوزير السابق ماريو عون، المحامي انطونيوس أبو كسم، رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير وفاعليات البلدة، الرئيس الاقليمي للاباء اللعازاريين الاب زياد حداد على رأس وفد من الاباء، المرشحة للانتخابات النيابية في بعلبك الهرمل ابتسام الخطيب، وفد من كلية الصحة في الجامعة اللبنانية برئاسة العميدة الدكتورة نينا زيدان، عائلة قلب يسوع في لبنان برئاسة سلوى اسطفان والمرشد العام المونسنيور روكز براك، وفد من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية برئاسة عدنان طرابلسي، وفود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية وفعاليات سياسية ودينية وعسكرية ونقابية.

كما تلقى الراعي إتصالات تهنئة بالاعياد أبرزها من الرئيس تمام سلام.