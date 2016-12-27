إردوغان: نمتلك تسجيلات مصورة تؤكد دعم أميركا لـ”داعش”!

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلثاء التحالف الدولي الذي تقوده أميريا بدعم الجماعات “الإرهابية” في سوريا.

وقال إردوغان إن لديه أدلة على أن قوات التحالف تقدم دعما لتنظيم الدولة ووحدات حماية “الشعب الكردية” و”حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي” في سوريا.

وأشار في مؤتمر صحافي بالعاصمة التركية أنقرة: “يتهموننا بدعم داعش، وهم الآن يقدمون الدعم لجماعات إرهابية منها داعش ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي، هذا واضح جدا ولدينا أدلة مؤكدة بالصور والتسجيلات المصورة”.

تصريحات إردوغان جاءت عقب تكبد الجيش التركي خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات خلال عمليته في شمال سوريا والتي تستهدف تنظيم الدولة في مدينة الباب، من خلال عملية درع الفرات التي تشارك فيها فصائل في الجيش السوري الحر.