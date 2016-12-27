موسكو: نريد إعادة تشكيل جوقة الكسندروف بأسرع وقت

أعلنت روسيا رغبتها في أن تعيد في “اسرع وقت” تشكيل جوقة “الجيش الاحمر” التي قضى أكثر من 60 من أعضائها يوم الأحد في حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية في البحر الأسود.

وفرقة الكسندروف، أي جوقة الجيش الأحمر، تعتبر رمزاً معروفاً في العالم أجمع، وقد فجعت بفقدان ثلث اعضائها ومديرها في تحطم الطائرة التي كانت متوجهة الى سوريا لإحياء احتفال رأس السنة مع الجنود الروس.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: “اعتبر انه من الضروري وضع قريباً 70 شقة في تصرف فرقة الكسندروف لكي نتمكن من اعادة تشكيلها، في اسرع وقت”، معرباً عن أمله في ان “يشجع ذلك المواهب على الانضمام اليها”.

وأكد خلال اجتماع بثه التلفزيون الرسمي أنه “يجب تنظيم مسابقة واختيار الأفضل لكي يواصلوا المسيرة العظيمة لفرقة الكسندروف، الفرقة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية”.