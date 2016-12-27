سامي الجميّل: لا ثقة لهذه الحكومة

اعتبر رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، ان لبنان يمر منذ فترة بأسلوب بالتعاطي في السياسية يبدأ برفض الخطأ والتلاشي فيه ثم المشاركة فيه.

واضاف خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “نرفض ان يجرّ لبنان الى معارك لا علاقة له بها وان يتعرض شبابه للخطر فيها”.

ورأى ان الفساد بدأ بتشكيل الحكومة بالمطالبة بوزارات خدماتية، مضيفاً، “هذه الحكومة لها لون واحد ولم نعرف بالتشكيل الا في آخر لحظة والمطلوب استعادة ثقة الناس بالحياة السياسية”.

وختم: “اتمنى النجاح للحكومة لكن انطلاقاً من شكلها ومن أن لديها بأكثريتها فكر سياسي مناقض لفكرنا خصوصاً في موضوع السيادة فإننا نحجب الثقة عنها”.