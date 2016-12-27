بالصور: ستة قتلى على الأقل و18 مفقودا في إعصار الفيليبين

أعلنت الحكومة الفليبينية أن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وفقد 18 آخرون في الفيليبين بعد مرور الاعصار “نوك – تين” القوي الذي سبب اضطرابا في احتفالات عيد الميلاد.

وأعلن خفر السواحل أن العبارة “ام في ستارلايت اتلنتيك” غرقت في اقليم باتانغاس في جنوب مانيلا، ما اسفر عن سقوط قتيل وفقدان 18 شخصا آخرين.

ولقي خمسة اشخاص آخرين حتفهم في الفيضانات عند مرور الاعصار.

وضرب الاعصار الذي اطلق عليه اسم طائر “في لاوس”، اقليم كاتاندوانس شرق الفيليبين، ترافقه رياح سرعتها 235 كلم في الساعة، حسب وكالة الارصاد الجوية الفيليبينة.

وما زالت مناطق عدة في البلاد محرومة من التيار الكهربائي.

وقد أعلنت السلطات أنه تم إجلاء اكثر من 429 شخص من منازلهم في اجراء وقائي، وإلغاء 330 رحلة جوية داخلية ودولية.

وقالت الناطقة باسم المجلس الوطني لإدارة الكوارث مينا ماراسيغان إن الرياح انتزعت عددا من البيوت، وألحقت أضرار ببنى تحتية مثل المدارس والمستشفيات.

وكانت السلطات تخشى أن يضرب الزلزال العاصمة ومنطقتها حيث يعيش 13 مليون شخص، لكن العاصفة فقدت من قوتها ولم تؤثر على مانيلا مواصلة طريقها باتجاه بحر الصين الجنوبي صباح الثلثاء.