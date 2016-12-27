ترامب يشبه الأمم المتحدة بـ”النوادي”

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمم المتحدة بسبب التصويت ضد قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، قائلا إنه لدى الأمم المتحدة إمكانيات كبيرة، ولكنها حاليا ليست أكثر من ناد يجتمع فيه الناس للتحدث وإمضاء الوقت الجيد وهذا محزن.

في حين اتهم مسؤول إسرائيلي نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، بممارسة الضغط على أوكرانيا لدعم القرار.

من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي زئيف إليكين إن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، تدخل لدى أوكرانيا وطالبها بالتصويت لصالح مشروع هذا القرار.

ونقلت صحيفة جيروازاليم بوست الإسرائيلية عن إليكين قوله، إنه لولا تدخل بايدن واتصاله لامتنعت اوكرانيا عن التصويت.

الصحيفة

أكدت أن مكتب بايدن رد على تصريحات إليكين، نافيا صحتها تماما، غير أنها ذكرت أيضا بأنها تواصلت مع مصدر في مكتب الرئاسة الأوكرانية الذي أكد لها حصول اتصال بين بايدن والرئيس الأوكراني، ولكنه رفض التعليق عن فحواه وما إذا كان على صلة بإسرائيل.

وأشارت مسؤولة الاتصال بمكتب بايدن، كيت بيدنغفيلد، أن الإتصال بين نائب الرئيس الأميركي والرئيس الأوكراني اقتصر على قضايا تتعلق بالشأن الداخلي الأوكراني السياسي والاقتصادي، مضيفة أن بايدن لم يناقش قضية قرار مجلس الأمن كما أنه لم يقم بعملية حشد دعم لصالحه.

يشار إلى أن التوتر بلغ أشده بين إسرائيل والإدارة الأميركية الحالية على خلفية امتناع أميركا عن استخدام حق النقض “فيتو” في مجلس الأمن ضد قرار يدين الاستيطان، وقد استدعت إسرائيل السفير الأميركي لديها وكذلك سفراء سائر الدول التي صوتت لصالح المشروع لتبليغها الاحتجاج رسميا.