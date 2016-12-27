تركيا فرضت حظراً إعلامياً على التحقيق في اغتيال السفير الروسي

فرضت محكمة تركية حظراً إعلامياً على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي في انقرة اندريه كارلوف على يد رجل شرطة تركي فتح النار عليه اثناء إلقائه كلمة في افتتاح معرض للتصوير.

ووافقت محكمة انقرة على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال التي صورتها الكاميرات التلفزيونية، وحظر على تغطية التحقيق نفسه، وفق ما ذكرت وكالة “الاناضول” للانباء.

ويشمل الحظر شهود العيان والضحايا او المشتبه بهم في الجريمة. وجاء في الحكم ان “مثل هذه التغطية الاعلامية يمكن ان تؤثر في التحقيق وعلى الأمن القومي. وسيستمر الحظر طوال فترة التحقيق”.

ولم يتضح السبب الذي دفع الى فرض الحظر بعد اسبوع من عملية الاغتيال في 19 كانون الاول، ولكنه يأتي بعد يوم من نشر صحيفة “حرييت” مقابلة مطولة مع شقيقة القاتل مولود ميرت التينتاش.

وقالت شقيقة القاتل وتدعى سهير و.، إنّ شقيقها “تعرض لغسيل دماغ اثناء التحاقه بكلية الشرطة في ازمير”.