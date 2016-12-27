“الوطن يتّسع للجميع”… الحواط: لتكن بلدية جبيل قدوة في الشأن العام

أعرب رئيس بلدية جبيل زياد الحواط عن أمله في ان يحمل هذا العيد بداية انفراج للأوضاع السياسية مع انطلاقة العهد الجديد وتشكيل الحكومة.

وشدد خلال العشاء السنوي الذي اقامه على شرف موظفي البلدية في المبنى الجديد التابع لها بحضور قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح،على اهمية تضامن المجلس البلدي والذي يشكل حالة نموذجية في عمل الشان العام اذا ما أخذت به بقية المجالس السياسية ومنها الحكومة التي عليها ان تكرس حال الانسجام والتجانس لدى انعقادها واتخاذها القرارات.

واعتبر الحواط ان “الأهمية المطلقة تكمن في التواضع وعدم الاستهتار بالآخر، طالما اننا جميعا أبناء الله، والسيد المسيح بنفسه علّمنا التواضع وبذل الذات في سبيل الخير العام، وهو الذي ولد في مزود وأعطانا درساً في التواضع والمحبة، وهذا التواضع مطلوب في الحياة السياسية والاستحقاقات الدستورية، وفي كل يوم من حياتنا، لأن لا احد اكبر من وطنه، هذا الوطن الذي يتسع للجميع وفق صيغته التعايشية التي دفع أسلافنا الغالي والنفيس للحفاظ عليها، ودائماً بتواضع وكبر لا مثيل لهما”.

ونوّه الحواط بقدرة جبيل على النأي بنفسها عن كل ما يحيط لبنان من تشنج وخلافات سياسية، حتى باتت “جوهرة” الجميع مطالب بالحفاظ عليها.

من جهتها توجهت القائمقام فرح بالمعايدة للبنانيين، مشيرة الى الانجازات التي حققها المجلس البلدي الحالي برئاسة الحواط على الصعيد الإنمائي وانكبابه على متابعة شؤون المواطنين.

ودعت في بداية العهد الرئاسي الجديد الى ان نكون جميعاً على قدر المسؤولية ونقف الى جانب المسؤولين وندعمهم في كل ما يفيد الوطن وينعش مؤسساته ويعيد الحيوية الى اداراته العامة، لنرتقي الى مستوى ما يحتاجه المواطن.​