هذه 26 صورة ليست هي كل حال الدنيا في 2016 لكنها بعض من الحكايات.. إذ لا يمكن لنا أن نرى كل شيء. وإذ لا يمكن للكاميرات في كل العالم إلا أن ترصد ما رأته ذات حين. وإذا تخيلنا كوكباً يقطنه 7 مليارات من البشر، فلنا أن نتخيل 14 مليار عين ترى ما ترى. فهل للكاميرا أن تقول كل شيء. أبدا.. الصورة بعدسة مصوري وكالة الأنباء الفرنسية:

1- معاناة اللاجئين في أوروبا.. الصورة من مقدونيا حيث هاجمت الشرطة اللاجئين في 29 شباط، وهم يحاولون عبور الحدود اليونانية

2- إنقاذ رجل من تحت الأنقاض بعد غارة جوية على شمال حلب في 11 آذار

3- برازيلي يحمله قطته في دراجته بريو دي جنيرو في 19 حزيران

4- ديفيد كاميرون وأسرته وهو يلقي آخر خطاب له كرئيس وزراء بعد انفصال بلاده عن الأوروبي في 13 حزيران

5- أردوغان يحضر جنازة ضحايا الانقلاب الفاشل في 17 تموز

6- لاجئون أفارقة في انتظار الإنقاذ في منطقة بحيرة قريبة من سواحل ليبيا في 4 تشرين الأول

7- حرائق النفط في العراق التي أشعلها “داعش” بجوار الموصل بعد هروبهم في 19 تشرين الاول

8- كردية تحمل قطتها في منطقة شقولي بالعراق في 10 تشرين الثاني

9- تظاهرة ضد التقشف في البرازيل في 16 تشرين الثاني

10- فلسطينيون يقفون على أطلال منزل تعرض للتدمير في الحرب على غزة 2014، الصورة بتاريخ 11 شباط

11- هياج فيل في منطقة سيليجري الهندية في 10 شباط وذلك بأحد الأسواق

12- مجلي جونزاليس سييرا، في حفل عيد ميلادها الـ 15 في كولومبيا، في 16 ايار 16 وتعاني من متلازمة تجعلها تبدو مسنة

13- رجل أمام أكبر مقبرة لضحايا زيكا في ليما ببيرو في 15 ايار

14- عراقيون يعودون إلى قراهم بجوار الموصل بعد تحريرها من داعش في 25 تشرين الثاني

15- هيلاري كلينتون في 9 تشرين الثاني ليلة هزيمتها في انتخابات الرئاسة الأميركية

16- معسكر كاليه الفرنسي للاجئين عقب تفكيكه في 26 تشرين الاول

17- جندي في جنوب السودان بمدينة ملكال حيث الحرب الأهلية في القطر الوليد بتاريخ 16 تشرين الأول

18- جثة أحد تجار المخدرات قتيلاً في مانيلا بيد الشرطة وقد شن الرئيس الجديد هجوماً عليهم. الصورة بتاريخ 12 تموز

19- أمير كانو في نيجيريا في احتفالية شعبية في 6 تموز

20- أول طائرة شمسية في العالم فوق أهرامات الجيزة بمصر في 13 تموز

21- الحرب ضد تجارة العاج غير المشروعة في كينيا في 30 تشرين الاول حرق العاج

22- مسابقة الأبراج البشرية في إسبانيا في 2 تشرين الاول

23- قارب مهاجرين بسواحل ليبيا في 4 تشرين الاول

24- 15 ايلول فتاة تجلس فوق العمود في احتجاجات ضد قانون العمل

25- مبنى بعد زلزال في الإكوادور في 12 نيسان قتل فيه 570 شخصاً