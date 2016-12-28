هل تبلغ السعودية عون تعيين سفير لها في بيروت؟

علمت “السياسة” من مصادر موثوقة، أن المملكة العربية السعودية التي تستعد لاستقبال الرئيس ميشال عون في النصف الثاني من الشهر المقبل على الأرجح، تتجه لتعيين سفير جديد لها في بيروت خلفاً للسفير علي عواض عسيري الذي انتهت مدة تعيينه في لبنان قبل أشهر، وهذا ما سيتم إبلاغه إلى الرئيس عون خلال الزيارة، حرصاً من المملكة على فتح صفحة جديدة في العلاقات مع العهد الجديد في لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة العتيدة.

وأكدت المعلومات أن الرياض مهتمة بالملف اللبناني وراغبة في تمتين أواصر الصداقة مع لبنان ومن خلالها مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن تطوير مستوى العلاقات بين لبنان والمملكة يتطلب تعيين سفير سعودي جديد في بيروت، وبما يعيد تفعيل هذه العلاقات التي يحرص لبنان على أن تكون في أفضل حالاتها مع المملكة ومع سائر دول مجلس التعاون.