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…ترقبوا
…ترقبوا
بو عاصي عبر الـmtv الأربعاء
Agenda
Agenda
احتفال ميلادي لمصلحة رجال الأعمال في “القوات”
عشاء مهندسي “القوات” في معراب
سهرة رأس السنة لقطاع الإنتشار في “القوات” – زيلاند
سهرة بمناسبة رأس السنة من تنظيم “القوات” – اميركا – مركز بوسطن
العشاء السنوي لـ”القوات” – ترشيش
حفل عشاء لـ”القوات” – قرطبا
بنك الدم
بنك الدم
الرفيقة ندى موسى بحاجة لدم من فئة +O
السيد سمير عبدو في حاجة ماسة الى دم من فئة A+
السيدة أمال انطون بحاجة ماسة الى بلاكيت +O
السيد ملحم ابو خليل بحاجة لدم من فئة A+
وفيات
وفيات
وفاة سمعان سمعان شقيق الصحافي خليل
وفاة ايلان يوسف روحانا أرملة المرحوم الياس ميشال بيطار
وفاة السيدة جمال عوّاد والدة الرفاق ألكسي وكارلوس وماركوس حبشي
Lebanese Forces Official Website
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إخترنا لكم
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كاريكاتور الصحف ليوم الاربعاء 28 كانون الأول 2016