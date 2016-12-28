موظفو كهرباء البارد مستمرون بالتوقف عن العمل حتى تحقيق المطالب

أعلن عمال وموظفو معمل انتاج الكهرباء في شركة كهرباء البارد، استمرارهم بالتوقف عن العمل ووقف مولدات انتاج الكهرباء في المعمل المذكور الى حين الاستجابة لمطالبهم التي كانوا قد رفعوها في كتاب إلى مجلس إدارة كهرباء البارد الممثل برئيسه ايلي باسيل.

واوجزوا حقوقهم ومطالبهم التي وعدت الشركة بتنفيذها ولم تنفذها حتى الآن وهي إعادة النظر بما تقدم به محامي الشركة بشأن مبلغ 350000 ألف ليرة على أساس الراتب وهي بدل عن 70 في المئة، بدل ساعات الليل التي حرمنا منها منذ سنوات عدة، المفعول الرجعي لبدل الضجيج الذي أقر سنة 2012، إعادة تفعيل الدرجات كل عامين درجة التي ألغتها الشركة في قرار مناقض لعقد المصالحة، المنحة المدرسية، فرق الطبابة وتعويض نهاية الخدمة.