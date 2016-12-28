حاصباني: التركيز هو على تأمين الحاجات المُلحة للبنانيين

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الى “اننا بدأنا اليوم الاربعاء بالعمل في الوزرات كافة والتركيز على تأمين الحاجات المُلحة للبنانيين بعد الفترة التي شهدت ركوداً والمطلوب الكثير من هذه الحكومة”.

وقال حاصباني عبر إذاعة BBC: “إن المطلوب إقرار قانون انتخاب جديد وعصري يمثل كافة فئات المجتمع اللبناني بشكل عادل، وهناك طروحات عديدة حول قانون الانتخاب الجديد، والمبادىء الاساسية قد نحصل على توافق حولها خلال فترة زمنية معقولة”.

ولفت الى ان “الموازنة لم تقر لسنوات عدة لكن اقرارها اصبح ضرورياً، والجو ايجابي جدا ونأمل إقرارها ونحن ايجابيون جداً، والموازة الحالية هي تراكم تجارب الموازنات السابقة”، مضيفاً “ان العمل أصبح متسارعاً اكثر للتعويض عن الوقت الضائع وكلنا امل ان التوافق والنقاشات حول المواضيع الاساسية في المستقبل ستكون محاطة بجو ايجابي”.