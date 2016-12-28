حاصباني: البيان الوزاري يُحدد وجهة الحكومة

لفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الى “ان ما حققته هذه الحكومة هو خروج من مرحلة الفراغ الذي كان يمكن ان يتفاقم أكثر وأكثر”، مشيراً الى ان “هناك اولويات إنسانية وإجتماعية كانت قد وضعت جانباً علينا العمل عليها”.

وقال في حديث عبر قناة “الحدث”: “إن البيان الوزاري فيه مزيجاً من خطاب القسم وبعض الفقرات من البيان الوزراي للحكومة السابقة ونرى فيه اتفاقاً واسعاً على تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية والالتزام بالقرارات والمواثيق الدولية”.

وأكد حاصباني ان الدولة هي المخولة الوحيدة للحفاظ على سيادة لبنان والابتعاد من خلال سيادتها اللبنانية عما يحصل حولها.

وأردف: “البيان الوزاري ليس بمستند تفصيلي يدخل في تفاصيل الالتزامات بل هو يحدد وجهة الحكومة والاولوية الواضحة هي عودة الثقة بلبنان”، مشيراً الى انه “تم تسجيل اعتراضات واضحة على بعض الجمل في البيان الوزاري والامور الخلافية التي كانت قائمة لم تحل بيوم او يومين لكنها وضعت موضع نقاش”.

وتابع حاصباني: “بوادر النقاط والنقاشات حول مشاريع القوانين المطروحة لا يوجد فيها عوائق كبيرة قد لا يمكن تذليلها”، مشدداً على ان “فكر ” 14 آذار” يمثل الفكر السيادي الذي يؤمن بسيادة واستقلال وحرية لبنان وهو لا يزال موجود عند الكثير من الناس الذين يؤمنون بهذه المبادىء”.