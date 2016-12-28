العريضي: لقاء كليمنصو إيجابي و”حزب الله” منفتح على النقاش

أوضح النائب غازي العريضي أن زيارة فد من قيادة “حزب الله” الى كليمنصو “كانت ايجابية شهدت لقاء ودياً، أكد فيه حزب الله انفتاحه على مناقشة مشروع قانون الانتخاب مع الجميع، وإن كان لهم موقف مبدئي من هذا الملف”.

وشدد لـ”المركزية” على أن “العلاقة بيننا لا تزال تتحرك تحت سقف تنظيم الخلاف حول القضايا الأساسية. لكن هذا لا ينفي أننا نلتقي على عدد من الملفات التي لا تسقط. ثم إن الحوار بيننا دائم ومستمر ونحن حريصون على استمراره، ومن الطبيعي أن نبدي ايجابية في هذا الشأن لأن هذا موقفنا منذ البداية”.

وعن الفرص الحقيقية المتاحة للوصول إلى صيغة انتخابية جديدة، في ظل تمسك الجميع بمواقفهم من هذه القضية، وإن كانوا حريصين على تحقيق هذا الهدف، اعتبر العريضي أن “الآمال كبيرة والانتظارات والهموم والتمنيات أيضا. ولا أحد يتوقع أن تحل الأمور العالقة بين ليلة وضحاها، ذلك أن المشكلات التي تعانيها البلاد مزمنة، لكن المهم يبقى في توافر الارادة السياسية للإنطلاق في مسار الحلول، وإن كان هذا يستلزم وقتا”.