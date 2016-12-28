الحكومة نالت الثقة بـ87 صوتاً… الحريري: سنعمل على تطبيق البيان الوزاري

نالت حكومة “استعادة الثقة” برئاسة سعد الحريري الثقة من مجلس النواب ب87 صوتا، من اصل 92 مقترعا، فيما حجب عنها الثقة 4 نواب وامتنع واحد.

ورد رئيس الحكومة سعد الحريري على النواب في ما خص البيان الوزاري قبيل التصويت على الثقة للحكومة، وقال:”الحكومة وضعت في بيانها الوزاري الكلام الذي ينعكس داخل مجلس النواب من اجل الوصول الى قانون جديد للانتخاب”.

وحيا “الجيش والقوى الامنية”، مؤكدا أن “الحكومة ستتابع قضية الأسرى من اجل عودتهم إلى أهاليهم”.

أضاف:”سنأخذ بالجزء الأكبر من ملاحظات النواب وهواجسهم التي نقلوها بالأمس. اكدنا التزامنا بالمحكمة الدولية ولكن هناك مشكلة بفهم كلمة مبدئيا والمقصود منها هو ان المحكمة انشأت من حيث المبدأ وسنصدر التشريعات في شأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام”.