كنعان: لضرورة اقرار الموازنة العامة في 2017

أكد أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان ضرورة اقرار موازنة لتجاوز قطع الحساب المدقق من ديوان المحاسبة.

ولفت كنعان في حديث لـ”LBCI” الى وجوب درس آلية احالة الحسابات الى القضاء المالي او اعطاء فرصة محددة لوزارة المال لانهائها، معتبراً ان المحاسبة لا تكون فقط من خلال موازنة بل من خلال حسابات مالية تقول فيها الدولة ماذا انفقت.

وأوضح كنعان انه اذا ما كان هناك من صعوبات امام الحسابات السليمة المدققة فيمكن تذليلها من خلال مسار قانوني سليم لا من خلال ما دأبت عليه الحكومات والمجالس، متمنياً الاخذ بالتوصيات والاصلاحات الصادرة عن لجنة المال والموازنة في اي اصلاح مالي مرتقب.