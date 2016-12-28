الجراح: لوضع الامور على السكة الصحيحة

أقام وزير الاتصالات جمال الجراح بمناسبة الاعياد المجيدة، ، أكد جمال الجراح أن “ورشة العمل التي ستنطلق مع بداية العام الجديد وستتركز على حل أمور أربعة إنطلاقا من ال Fiber Optics اي الالياف الضوئية، وصولا الى G4، والشبكات الهوائية والسنترالات”.

وخلال حفل إستقبال للمدراء والموظفين العاملين في الوزارة، أشار الجراح الى أن لا وجود لأي عقدة الانجاز بقدر ما هو تصويب الامور ووضعها في المسار الصحيح، الامر الذي تفتقد اليه الوزارة، معتبرا أنه “مع العهد الجديد وإنتهاء الازمة التي إستمرت لسنتين ونصف السنة وكادت خلالها الدولة ومؤسساتها أن تنهار، تم تجاوزها مع حكومة جديدة”.

وشدد على “ضرورة التعاون بين الجميع لوضع الامور على السكة الصحيحة بعيدا عن الانتقاد الذي لا يفيد”، لافتا الى ان “مشاكل عديدة تواجه الوزارة ومن حق اللبنانيين علينا أن نلبي حاجاتهم من اتصالات وانترنت وأن يتلقوا خدمة جيدة”.

وأكد أن “هذا القطاع هو رافد أساسي لخزينة الدولة ويمكن تطويره وتحديثه خدمة للاقتصاد الوطني”.

وطالب الجراح “من الموظفين المثابرة في العمل ووضع كل طاقتهم في خدمة هذا القطاع لتسهيل شؤون اللبنانيين وتلبية احتياجاتهم اليومية”، كما وتمنى للموظفين خصوصا واللبنانيين عموما، “أعيادا سعيدة وإنطلاقة عام جديد ينعم فيه اللبنانيون بالامن والاستقرار”.