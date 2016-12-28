كيري: حل الدولتين “في خطر”

عرض وزير الخارجية الأميركي جون كيري معايير حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأعلن أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تظل صامتة وهي ترى أن احتمال التوصل إلى سلام يتبدد.

وفي كلمة له قبل أسابيع قليلة من تسليم إدارة الرئيس باراك أوباما السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب دافع كيري عن قرار الولايات المتحدة السماح بصدور قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية قائلا إن الهدف من ذلك كان الحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف في تصريحاته بوزارة الخارجية “برغم جهودنا المخلصة على مدى سنوات بات حل الدولتين الآن في خطر شديد”. وتابع “لا يجوز لنا بضمير سليم ألا نفعل شيئا وألا نقول شيئا بينما نرى أمل السلام يتبدد.”