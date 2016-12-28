بالصور: “القوات” – الزهراني توزع 14 مساعدة مالية للطلاب

بتوجيهات من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قامت منسقية صيدا – الزهراني في “القوات” بتوزيع 14 مساعدة مالية مدرسية وجامعية على طلاب من مختلف الاختصاصات بحضور منسق المنطقة ادكار مارون والأب سليمان وهبي ممثلاً راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي حداد ومسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية في المنسقية جورج ابو زيد وذلك في مدرسة دار العناية – الصالحية.

وللمناسبة ألقى مارون كلمة توجه فيها للطلاب قائلاً: “من هذا الصرح العريق وفي زمن الميلاد أردنا أن نلتقي بكم، أنتم مستقبل المنطقة ووجهها المشرق وعليكم نعلّق الآمال والاتكال وأن هذه المساعدة ليست سوى لفتة بسيطة من “القوات اللبنانية” التي آمنت بالطالب كقيمة فكرية وثقافية تسعى للثورة على الذات في سبيل تطوير المجتمع ودفعه إلى الأمام ليكون رائداً وفي خدمة الإنسان، متمنين لكم كل التوفيق والنجاح في مسيرتكم، آملين أن تشمل هذه المساعدات في السنة المقبلة طلاباً مستحقين لم نستطع أن نمد لهم يد العون هذه السنة”.

بدوره شكر الأب سليمان وهبي بإسم صاحب السيادة المطران حداد حزب “القوات اللبنانية” والدكتور جعجع على هذه المبادرة التي اعتبرها تقليداً يتكرر كل عام لمساعدة الطلاب من أبناء الرعية الذين يواجهون مصاعب الحياة وفي طليعتها ارتفاع كلفة التعليم، معتبراً هذه المساعدات بمثابة تشجيع للطلاب على الإصرار لتحصيل عِلمِهم والوصول بأنفسهم إلى ما يُرضي ذاتهم من ثقافة ومعرفة تُتيح لهم مستقبلاً آمناً واستقراراً في حياتهم.